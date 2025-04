Islami: Serbët e Kosovës po detyrohen nga Lista Serbe dhe Radoiçiq që të marrin pjesë në tubimin me Vuçiqin Qindra serb nga Kosova mëngjesin e sotëm janë nisur në këmbë për në Beograd, për të marrë pjesë në mbledhjen që pritet të mbahet më 12 prill, me rastin e themelimit të Lëvizjes për Popullin dhe Shtetin, të cilën presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, e paralajmëroi ditë më parë. Lidhur me këtë, njohësi i çështjeve…