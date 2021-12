Islami jep version të padëgjuar për rastin e Kumanovës: Përmend një agjent bullgar e Gruevskin

Islami me anë të një postimi në Facebook ka përmendur një version krejt të padëgjuar për rastin e Kumanovës, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, krejt kjo ngjarje ka qenë e planifikuar nga Gruevski dhe shërbimet e “GRU-së” në Rusi.

Siç është shprehur ai, një agjent bullgar i ka vënë në lajthitje anëtarët e grupit duke u paraqitur si agjent i CIA-së.

Postimi i plotë me pretendimet e Islamit:

Duke e kercnu gazetarin nuk fitohet gje! Duhet mesuar nga rasti i Kumanoves qe ai te mos na perseritet! Ky operacion ka qen kryekput i planifikuar dhe orkestruar nga sherbimet e Gruevskit dhe GRU-s Ruse! Nje agjent bullgar i ka lajthit prijsit e grupit duke u paraqit si agjent i CIA-s Amerikane! 2 milion euro te paguara kan qen lek te sherbimeve sllave te cilat kan pas per qellim destabilizimin e rajonit, ku grupi i Kumanoves ka qen e planifikuar qe nje pjese te armatimeve te rrembyera nga ushtria Maqedone t’ja dorrezoi nje grupi tjeter qe ishte ne pritje per armet! Ai grup ka qen i ISIS-it, por grupi i Kumanoves nuk e ka dite se çka po luhet pas shpines se tyre! Agjenti bullgar spiun ky i rusve me zyren e tij ne Ferizaj u zhduk pas nje dite, sherbimet perendimore u angazhuan shpejt por Gruevski i vrau akteret kryesor duke mos lene deshmitar! Te verteten do ta kuptojm nje dite nga Sami Ukshini alias Sokoli i cili ne momentin e fundit e nuhati tradhtine por me vonese, ai u perpoq ta bind grupin qe te mos nisen, por pa sukses, kjo e ben ate hero te gjalle!

Ne mesin e grupit ka pas edhe kriminel, gjersa shumica tjeter kan qen atdhetar te manipuluar!. /Lajmi.net/