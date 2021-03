Ishulli ideal për të ikur nga koronavirusi del në shitje

Me një realitet të ri që trokiti në derë një vit më parë dhe nuk kishte ndërmend të largohej tani, shumë njerëz, veçanërisht ata me xhepa më të thellë, po konsiderojnë vendimet e tyre të jetës dhe po kërkojnë të ikin nga qytete në cepa të largëta ku nuk do të kufizohen në shtëpi, pavarësisht sa luksoze ato do të ishin.