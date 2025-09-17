“Ishte privilegj për mua të jem këtu, pavarësisht se zgjati pak shumë” – Deklarata e Rubin pasi përfundoi dëshminë e tij në Hagë
Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit, James Rubin ka përfunduar dëshminë e tij në Gjykatën Speciale të Hagës.
Ai ka dëshmuar si dëshmitar i mbrojtjes së Thaçit në rastin Thaçi dhe të tjerët, shkruan lajmi.net.
Në lidhje me dëshminë e tij për tri ditë, Rubin ka thënë se ishte privilegj për të pavarësisht se ishte shumë.
“Ka qenë privilegj për mua të jem këtu, pavarësisht se zgjati pak shumë. është një kënaqësi e madhe për mua dhe është një përdorim shumë i rëndësishëm i kohës për mua. Është shumë me rëndësi për mua që isha këtu dhe iu thash mendimet e mia dhe dëshmitë e mia për këtë çështje”, ka thënë Rubin.
Gjykata Speciale në Hagë po e bën një pushim për 10 minuta për të vazhduar me dëshmitarin e radhës i cili ende nuk është bërë publik se kush do të jetë. /Lajmi.net/