“Ishte privilegj për mua të jem këtu, pavarësisht se zgjati pak shumë” – Deklarata e Rubin pasi përfundoi dëshminë e tij në Hagë

Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit, James Rubin ka përfunduar dëshminë e tij në Gjykatën Speciale të Hagës. Ai ka dëshmuar si dëshmitar i mbrojtjes së Thaçit në rastin Thaçi dhe të tjerët, shkruan lajmi.net. Në lidhje me dëshminë e tij për tri ditë, Rubin ka thënë se ishte privilegj për të pavarësisht se ishte…

Lajme

17/09/2025 11:19

Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit, James Rubin ka përfunduar dëshminë e tij në Gjykatën Speciale të Hagës.

Ai ka dëshmuar si dëshmitar i mbrojtjes së Thaçit në rastin Thaçi dhe të tjerët, shkruan lajmi.net.

Në lidhje me dëshminë e tij për tri ditë, Rubin ka thënë se ishte privilegj për të pavarësisht se ishte shumë.

“Ka qenë privilegj për mua të jem këtu, pavarësisht se zgjati pak shumë. është një kënaqësi e madhe për mua dhe është një përdorim shumë i rëndësishëm i kohës për mua. Është shumë me rëndësi për mua që isha këtu dhe iu thash mendimet e mia dhe dëshmitë e mia për këtë çështje”, ka thënë Rubin.

Gjykata Speciale në Hagë po e bën një pushim për 10 minuta për të vazhduar me dëshmitarin e radhës i cili ende nuk është bërë publik se kush do të jetë. /Lajmi.net/ 

Artikuj të ngjashëm

September 17, 2025

Edi Rama publikon pamje nga prishja e tarracave në Shëngjin

Lajme të fundit

Fusha e kujtimeve: Bayern kërkon revanshin ndaj Chelseat sonte

Edi Rama publikon pamje nga prishja e tarracave në Shëngjin

Bashkëautor në aktakuzën e Millosheviqit dhe këshilltar juridik...

Çka ofron ndryshe Petrol Company?