Ishte lënduar rëndë para disa jave në një aksident në Malishevë: Vdes gruaja në QKUK

Në QKUK ka vdekur një grua, pasi që e njëjta ishte lënduar rëndë nga një aksident trafiku disa javë më parë.

Prokurori ka marrë vendim që trupi të dërgohet në IML për obduksion.

Malishevë 22.12.2023-00:50.Lidhur me rastin, me 06.01.2024 nga QKUK është raportuar se viktima femër kosovare e cila ishte duke u trajtuar, ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net