Ishte i dënuar me burg nga gjykata: Arrestohet një person në Ferizaj Sot rreth orës 15:10, hetuesit e stacionit në Ferizaj kanë arrestuar një 40 vjeçar M.I, që ishte duke e kërkuar. Ai ishte i kërkuar me urdhëresë të Gjykatës Themelore në Ferizaj për veprën penale ‘‘ Shpërdorimi” me dënim burgimi prej 25 ditëve dhe pas kompletimit të dokumentacionit është dërguar në vuajtje të dënimit. “Policia rajonale…