Ishte i dënuar me 27 vjet burgim, kush është shqiptari që përfitoi nga falje e Joe Biden Joe Biden, më 20 janar edhe zyrtarisht do ta lë Shtëpinë e Bardhë dhe detyrën e presidentit të ShBA-së do t’ia kalojë Donald Trumpit. E kur kanë mbetur pak më shumë se një muaj deri në përfundim të mandatit, Biden ka marrë vendim për uljen e dënimit ose faljen e 1 mijë e 500 personave…