“Ishte alarmante për ta kur bënë një fotografi”, Ashton flet për takimet e para Thaçi-Daçiq

“Unë e kam shkruar. Ata e nënshkruan atë… Unë i vodha këto nga Brukseli kur u largova”, tha ajo me shaka, në një forum të organizuar nga OKB për ndërtimin e besimit, transmeton lajmi.net.

Duke folur për takimin e parë Thaçi-Daçiq në Bruksel, ajo tha se ishte shumë alarmante për ta, kur për herë të parë bënë një fotografi të përbashkët.

“Kur dy kryeministrat erdhën në dhomën time, ata ishin në të njëjtën moshë dhe jetonin vetëm kilometra larg njëri-tjetrit, por nuk ishin takuar kurrë… ishte shumë alarmante për ta kur bëmë një fotografi,” kujton ajo.

Tutje, ajo shton se kur fillojnë këto procese, nuk ka pse ta pëlqeni personi me të cilin po negocioni.

“Kur filloni këto procese të ndërtimit të besimit, nuk keni pse të pëlqeni personin me të cilin po negocioni. Shumë rrallë e bëni – vetë fakti që po negocioni me ta do të thotë se ju kanë shkaktuar pak dhimbje. Por ju ende duhet të përpiqeni të punoni me ta”, shtoi Ashton.

Këto komente i ndai në platformën “X” gazetarja Una Hajdari.

What a blast from the past — former EU High Rep Catherine Ashton holds up the original Brussels agreement at a UN trustbuilding event. “I typed it. They signed it… I stole these from Brussels when I left.” pic.twitter.com/DUeSHN1aWs

