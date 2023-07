Ishte aksidentuar disa ditë më parë, vdes një grua në QKUK Policia e Kosovës ka njoftuar se ka ndërruar jetë një grua në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pasi që ishte aksidentuar disa ditë më parë. Sipas policisë rasti kishte ndodhur me 11 korrik, ndërsa viktima ka vdekur të hënën me 17 korrik. Njoftimi i Plotë: Ju informojmë se me datë 11 korrik 2023, rreth orës…