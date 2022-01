Ishin në pragë të ndarjes, por Donaldi dhe Beatrixa nisin ‘planet’ për fëmijë

Donaldi i tha të vazhdonte e vetme, por çifti pasi biseduan gjatë me njëri tjetrin, i dhanë një mundësi dhe për të provuar se si do tësjkojë marrëdhënia e tyre, shkruan lajmi.net.

Mbrëmë ‘Vëllau i Madh’ i suprizoi ata me një natë romantike dhe për të parë një film bashkë.

Kur gjithçka u rregullua në oborr, Arjola ishte ajo e cila i ngacmoi duke u thënë se paskeni dhe dyshek e të ruhen se mos del ndonjë djalë.

Trixa ia kishte kthyer se dëshira e saj është për një vajzë, në anën tjetër Donaldi ishte i hapur për të dyja gjinitë.

Beatrixi ka shprehur dëshirën për një vajzë, kurse Donaldi ka qenë i hapur si për djalë ashtu edhe vajzë.

Arjola: E paskan bërë zemra një dyshek apostafat, ruajuni se mund të dalë ndonjë djalë sonte

Beatrix: Vajzë kemi dëshirë, llafi që bie

Donald: Ke vajzë dëshirë?

Beatrix: Po

Donald: Ok, kam një katalog unë aty si bëhet vajza. Ke dhe një si bëhet çuni, çuni është më i thjeshtë , me dy fjali. Kurse goca do i çik punë

Egzona: Receta është më e gjatë

Beatrixa dhe Donaldi pësuan një krisje pas parashutës që erdhi surprizë për Donaldin./Lajmi.net/