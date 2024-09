Ishin kapur për prona, ndalohet i dyshuari që theri me thikë një person në fshatin Dubravë Prokuroria Themelore në Ferizaj, me vendim të Prokurorit të Shtetit, ka ndaluar një person të dyshuar me inicialet Sh.K.,në kohëzgjatje prej 48-orësh për shkak të dyshimit të bazuar të veprës penale “Vrasje në tentativë” nga neni 172 lidhur me nenin28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). I dyshuari i lartcekur është ndaluar nën…