Ishin e Manchester Unitedit po e kërkon Club Brugge, Ole Gunnar cilësohet si trajneri ideal

Ashtu siç shkruajnë mediat e huaja, ish-trajneri i Manchester Unitedit po shihet si kandidati potencial për ta marrë punën në ekipin nga Belgjika, shkruan Lajmi.net

Ole Gunnar për momentin është trajner te skuadra norvegjeze, Kristiansund BK, por një ofertë e mirë mund t’ia ndërrojë mendjen.

Norvegjezi ishte trajner i Manchester Unitedit gjatë dy viteve, 2019 dhe 2021.

Kujtojmë që Club Brugge është në vendin e pestë në ligë me 52 pikë./Lajmi.net/

