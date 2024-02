Ishin dënuar me 4 vjet burg për korrupsion: Apeli liron nga akuza ish-inspektorët e Prishtinës Gjykata e Apelit ka liruar nga akuza ish-inspektorat e Komunës së Prishtinës, Ismet Halitin, Skender Canollin, Vehbi Abdullahu dhe Mërgim Shala, lidhur me akuzat për “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Të njëjtit, Gjykata Themelore në Prishtinë, më 27 korrik, në rigjykim i kishte dënuar me 4 vite burgim. Fillimisht Apeli ka liruar nga akuzat…