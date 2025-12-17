“Ishallah nuk më sakrifikoni për 1% të Vjosës” – Publikohen mesazhet, si kishin ndikuar Artane Rizvanolli dhe Dejona Mihali që Faruk Mujka të bëhej kryeshef i Ibër-Lepencit?

Gazetari Lirim Mehmetaj ka siguruar mesazhet telefonike të Faruk Mujkës se si, kundërligjshëm dhe me ndërhyrje politike nga Vetëvendosje, është emëruar Kryeshef i Ndërmarrjes së Ibër-Lepencit. Mehmetaj i publikoi bisedat në WhatsApp mes Mujkës, të pushtetshmes informale Dejona Mihali dhe Ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli. “Nga komunikimet sbulohet skema emërimeve krejtësisht politike, dhe në mënyrë…

Lajme

17/12/2025 17:29

Gazetari Lirim Mehmetaj ka siguruar mesazhet telefonike të Faruk Mujkës se si, kundërligjshëm dhe me ndërhyrje politike nga Vetëvendosje, është emëruar Kryeshef i Ndërmarrjes së Ibër-Lepencit.

Mehmetaj i publikoi bisedat në WhatsApp mes Mujkës, të pushtetshmes informale Dejona Mihali dhe Ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli.

“Nga komunikimet sbulohet skema emërimeve krejtësisht politike, dhe në mënyrë të kundërligjshme, edh e militantëve të tjerë në institucioneve. Ministra që ndërhyjnë politikisht dukeabuzuar me pushtetin. Nga komunikimet e Rizvanollit dhe Mihalit kupothet që emërimi i Mujkës kryeshef, përmes konkursit, ishte veç formalitet. Personi veçse ishrte caktuar, politikisht dhe ilegalisht”, tha Mehmetaj.

Artikuj të ngjashëm

December 17, 2025

“Katër vjet populizëm, një shtet i bllokuar”, Abdixhiku premton kthimin e...

Lajme të fundit

“Katër vjet populizëm, një shtet i bllokuar”, Abdixhiku...

Nënshkruhet marrëveshja 2.5 milionë euro mes Ministrisë së...

Jack Smith dëshmon në një seancë me dyer...

“Nuk do të kemi në qeveri ministra me...