“Ishalla Zoti ju ndanë” – Dashuria me Lumbardhin i “pengon” Edonës, Kaderi: Edona ofendon tërë kohën Prajmi i sotëm u karakterizua me debate të ashpëra mes banorëve të BBVK. Deri sa po diskutohej lidhja e Kaderit me Lumbardhin, kjo gjë nuk po shihet në sy pozitiv nga Edona. Me të marrë djalën Kaderi tregoi se çka bënë e çka thotë Edona “Edona ofendon tërë kohën. Ishalla Zoti ju ndanë”, tha Kaderi.…