Ish-zëvendësministri i Kurtit: Edhe babën tem me dëgju t’u folë më Radoiçiqin, nuk e kisha mbështetë Taulant Kryeziu, që ka qenë zëvendësministër i Integrimit Evropian gjatë Qeverisë Kurti 1, ka folur në “Pressing” të T7 për bisedën e publikuar ku shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila me Milan Radojçiqin. Ai ka thënë se edhe “babën nuk do ta mbështeste nëse do ta dëgjonte duke folur më Radojçiqin”. “Këndo…