Ish-ylli i Francës e këshillon Mbappen: Refuzoje Real Madridin, shko te Chelsea Kylian Mbappe duhet të refuzojë interesimin e Real Madridit dhe t’i bashkohet Chelseat, sipas ish-yllit të Francës, Florent Malouda. Mbappe mbetet i lidhur vazhdimisht me një lëvizje në Real Madrid, pavarësisht se nënshkroi një zgjatje të kontratës me PSG-në verën e kaluar, me kapitenin e ri të “Les Bleus” që përballet me një vendim kyç…