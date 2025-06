“Ish vjehrra nuk më donte”- Xheneta flet për marrëdhënien pesë vjeçare që kishte me një djalë nga Turqia

Xheneta Fetahu tash e disa muaj është në rolin e opinionistes në programin “E diell” në Top Channel.

E së fundmi u diskutua raporti ‘nuse-vjehërr’ ku në lidhje me këtë ka ndarë disa detaje.

Ajo ka rrëfyer se ka qenë e fejuar për pesë vite dhe nuk ka patur raport të mirë me vjehrrën.

Modelja shqiptare shtoi nga ana tjetër se ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me ish-vjehrrin, për të cilin ka shumë respekt edhe tani.

“Unë kam qenë e fejuar pesë vite dhe kam jetuar me të dashurin. Gjatë verës kemi jetuar bashkë me familjen e tij për shkak të punës. Unë me vjehrrin kam patur gjithmonë raporte të mira. Edhe tani kur shihemi kemi kontakt jashtëzakonisht të mirë. Ndërsa me ish-partnerin nuk kam. Për ish-vjehrrin shumë respekt se realisht më ka dashur dhe më ka respektuar gjithmonë. Kurse me vjehrrën kisha gjithmonë probleme. Duke qenë se ai ishte djali i vetëm në familje, ajo e kishte të vështirë që t’a konceptonte se dashuria ndaj gruas dhe ndaj nënës është e ndryshme”, tha Fetahu.

E pyetur nëse ‘’ka qenë ajo faktor në përfundimin e marrëdhënies suaj?”, Xheneta u përgjigj: “Pak a shumë nga fundi ka qenë edhe ajo shkaktare”.

Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova theksoi po ashtu se ish-partneri i saj nuk e ka marrë asnjëherë guximin që të flasë me të ëmën për këtë çështje.

“Ish-partneri im ishte gjithmonë në situatë të palakmueshme se unë u mërzitesha këtej dhe ishte edhe ajo që nuk e kuptonte dot që askush nuk të merr djalin, nëna ka vendin e vet. Ajo bëhej xheloze për gjënë më të vogël. Ish-partneri im nuk ka folur kurrë me të, por kemi folur me ish-vjehrrin time dhe ai ka ndërhyrë. Nuk ka qenë shqiptar dhe kishte shumë paragjykime, ishin nga Turqia”, përfundoi ajo.