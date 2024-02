Ish ushtari i UÇK-së me rrëfim të veçantë: Pranonim vdekjen, por jo të kapeshim të gjallë nga serbët Në përvjetorin e masakrës së Likoshanit, lajmi.net ka sjellë për ju intervista me pjesëmarrës të luftës së fundit në Kosovë por edhe të mbijetuar të kësaj masakre. Gazetari i lajmi.net, Selim Miftari ka vizituar Likoshanin dhe ka biseduar me disa prej ish ushtarëve të UÇK-së. Skender Gjeli, veteran i UÇK-së ka rrëfyer mes emocionesh histori…