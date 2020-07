Ish-ushtari i UÇK-së i reagon ashpër Cecës: Vogëlushët e detyruan burrin tënd të ndihet i turpëruar

Tahiri i thotë ish-gruas së kriminelit Arkan, që ka reaguar ashpër ndaj këngëtares shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, duke e quajtur vogëlushe se edhe ai dikur ishte vogëlush e me vogëlusha tjerë e kanë bërë burrin e saj me gjithë ushtrinë të ndihen të turpëruar, transmeton lajmi.net.

Dua Lipa, së fundi iu bashkua kampanjës protestuese ndaj kompanisë Apple, që nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur në Apple Maps, ndërsa më pas e postoi një hartë të Shqipërisë Etnike. Lidhur me këtë, ish-ushtari i UÇK-së ka thënë se Kosova mburret si me Duan ashtu dhe Rita Orën që janë simbole të kombit shqiptar.

Shkrimi i plotë pa ndërhyrje i Tahirit:

Hej (Ceca) plakushe, edhe une isha dikur voglush,e shum voglush te tjer qe ta detyruam burrin tende me ushtrin e tij famkeqe te nndihet i turperuar.

Une krenohem me yjet e mi boteror kurse ti bart mbi supe nje turp nga e kaluara e burrit tend.

Dua lipa dhe Rita ora jan simbole te kombit tim,kur ofendohen ato ne jemi prap ata voglushet per ty.

Kujtojmë, se para disa ditësh, Dua Lipa i kërkoi përgjigje Apple se pse Kosova nuk është e vendosur në hartën e Apple Maps.

Pas reagimeve që mori nga Serbia, Dua publikoi banderolën me Ismajl Qemajlin dhe Isa Boletinin përreth hartës së Shqipërisë Etnike mbi mbishkrimin “AUTOCHTONOUS”. /Lajmi.net/