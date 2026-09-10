Ish-ushtari dhe invalidi i UÇK-së përballet me gjendje të rëndë shëndetësore, familja kërkon ndihmë
Ish-ushtari dhe invalidi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Musa Munishi, po përballet me probleme të rënda shëndetësore dhe ka nevojë urgjente për trajtim kirurgjikal. Familjarët e tij kanë bërë apel për ndihmë financiare, pasi kostoja e ndërhyrjes së specializuar arrin në 69 mijë e 800 euro, shumë kjo që, sipas tyre, është përtej mundësive të…
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Ish-ushtari dhe invalidi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Musa Munishi, po përballet me probleme të rënda shëndetësore dhe ka nevojë urgjente për trajtim kirurgjikal.
Familjarët e tij kanë bërë apel për ndihmë financiare, pasi kostoja e ndërhyrjes së specializuar arrin në 69 mijë e 800 euro, shumë kjo që, sipas tyre, është përtej mundësive të familjes.
Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve, bashkatdhetarëve dhe të gjithë njerëzve vullnetmirë që të kontribuojnë, duke theksuar se çdo ndihmë, sado e vogël, mund të jetë vendimtare për trajtimin e Musës.
Familja ka publikuar edhe të dhënat përmes të cilave mund të bëhen donacionet:
Xhirollogaria: Erblin Munishi
1501110005217605
Ndihma mund të ofrohet edhe përmes GoFundMe, ndërsa për më shumë informacione është në dispozicion numri 045 885 159.
GoFundMe – mund të kontribuoni edhe online:
https://gofund.me/144a34f00