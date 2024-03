Ish shefi i NATO-së: Nëse je i ashpër me Serbinë shpërblehesh, ajo respekton vetëm forcën

Gjatë diskutimit, ish-sekretari i përgjithshëm i NATO-s, George Robertson, ka thënë se “Të jesh i ashpër me Serbinë shpërblehet”, duke shtuar se njerëzit në këtë pjesë të botës e respektojnë vetëm forcën.

Ndërsa, deputetja britanike, Alicia Kearns, e ndërpreu Robertsonin, duke thënë se nuk ka ndonjë shembull në të cilën Britania në katër vitet e fundit ka treguar forcë.

Robertson ia ktheu: “Kjo është ajo që duhet të bëjmë.”

Ndërsa, ish-ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Ian Cliff, duke folur për sulmin e Banjskës, tha se Britania duhet të pyes miqtë në Bashkimin Evropian se çfarë kanë bërë me raportin e qeverisë së Kosovës për sulmin terrorist të grupit serb të armatosur, në krye me Milan Radoiçiq.

“Është dorëzuar në Bruksel në janar, ja ku jemi në mes të marsit. Çfarë po bëjnë ata për këtë?”, pyeti Cliff.

Pjesëmarrës në këtë diskutim ishte edhe profesori universitar në Londër, Andi Hoxhaj, i cili është muaj më parë është dekoruar nga Mbreti i Mbretërisë së Bashkuar për rolin që ka luajtur për të forcuar marrëdhënien Shqipëri-Britani e Madhe.

Hoxhaj për lidhjet e regjimit të Vuçiqit me autorët e sulmeve të Banjskës, tha se ata i quajtën heronj.

Më tej shtoi se shteti i Serbisë i ka dhënë 8.5 milionë euro një kompanie të lidhur me Radoiçiqin.

“Interpoli ka lëshuar një urdhër arresti, pse autoritetet serbe nuk po e zbatojnë atë?”, pyeti Hoxhaj

