Ish-sekretari i NATO-s Robertson për deklaratat me luftë të Vuçiqit: Të jesh i ashpër me Serbinë shpërblehet

Lordi Robertson këto fjalë i tha gjatë një seance në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit britanik ku u diskutua për zhvillimet në Kosovë dhe Serbi, përfshirë sulmin në Banjskë.Ai ka thënë tutje se Serbia e njeh vetëm gjuhën e forcës, dhe duhet ti tregohet prapë kjo gjuhë.

“Të jesh i ashpër me Serbinë shpërblehet. Njerëzit në këtë pjesë të botës e respektojnë forcën.”

“Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë, mesazhi i fuqishëm që mund të merrni është që ne duhet të jemi të fortë . Mund të jemi fleksibil, të lidhemi, duhet të angazhohemi posaçërisht me opozitën serbe, të jemi absolutisht të ashpër”, shtoi Robertson. /Lajmi.net/

Former NATO Secretary General, George Robertson:

“Being tough with Serbia pays off. People in this part of the world respect strength.”@aliciakearns:

“I can’t think of an example where in the last 4 years we have shown strength.”

Robertson:

“That’s what we need to do.” https://t.co/bk0ZgMVcMI pic.twitter.com/TjBXCaR1KE

— Admirim (@admirim) March 19, 2024