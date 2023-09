Ish-prokurori Hoxha: Ka pasë ‘misionarë’ që kërkonin heqjen e fletarrestit për Radoiçiqin

Ish-prokurori i rastit për vrasjen e Oliver Ivanoviqit, Sylë Hoxha, ka dhënë detaje lidhur me kërkesat që dikur vinin nga disa persona që Radojiçiqit t’i hiqet fletarresti.

Ai e ka pranuar se ka pasur misionarë sipas tij, që kanë punuar në këtë drejtim që Radojiçiqi të kthehet në Kosovë.

“Nuk mund ta them, nuk mund të aludojë në diçka të tillë se nuk kam pasur aso informacione. Unë e di që ka pasë lëvizje se qysh me ia bë, le të kthehet, me ia hjek fletëarrestin. Unë iu kam përgjigjur “misionarëve” të tillë se vetëm sipas kodit të procedurës penale, le të bashkëpunojë me drejtësinë, le të dorëzohet, ne do t’ia japim ato prioritetet të cilat i takojnë, përndryshe edhe ai duhet t’i nënshtrohet ligjit si çdokush tjetër”, tha Hoxha në T7.

Ai tha se ka pasur tentativa prej disa njerëzve, mirëpo shton se kanë qenë të vendosur që të mos lëshojnë pe.

“Ka pasur disa tentativa prej disa njerëzve se a mund të vij ai në Kosovë, a mund të dorëzohet e kështu me radhë. Ka pasur disa tentativa mirëpo ne kemi qenë mjaft të vendosur në atë kohë dhe nuk kemi lëshuar pe se edhe s’kemi pasur arsye as bazë ligjore. Po flas për veprimet e mia që i kam marrë”, tha Hoxha.