Ish-presidentja Jahjaga darkon me admiralin Munsch: E falënderova për kontributin e KFOR-it Ish-presidentja e vendit, Atifete Jahjaga, ka darkuar sonte me admiralin Stuart B. Munsch. Jahjaga ka ndarë edhe një fotografi nga ambientet e qëndrimit sonte, ku dhe thotë se e ka falënderuar admiralin për punën ndër vite të KFOR-it në garantimin e sigurisë dhe paqes në Kosovë. ”Një darkë shumë e mirë pune me mikun tim,…