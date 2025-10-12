Ish-presidentja Atifete Jahjaga e hedh votën

Ish-presidentja Atifete Jahjaga ka ushtruar të drejtën e saj të votës. Përmes një postimi në Facebook, Jahjaga u bëri thirrje qytetarëve që të dalin dhe të votojnë. “Votova sot si qytetare e Prishtinës. Inkurajoj të gjithë bashkëqytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar”, ka shkruar Jahjaga.

12/10/2025 13:02

Ish-presidentja Atifete Jahjaga ka ushtruar të drejtën e saj të votës.

Përmes një postimi në Facebook, Jahjaga u bëri thirrje qytetarëve që të dalin dhe të votojnë.

“Votova sot si qytetare e Prishtinës. Inkurajoj të gjithë bashkëqytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar”, ka shkruar Jahjaga.

