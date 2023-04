Ish-Presidenti Trump deklaron pafajësinë ndaj 34 akuzave të ngritura ndaj tij Ish-Presidenti Donald Trump deklaroi se ishte i pafajshëm lidhur me 34 akuzat e ngritura ndaj tij për falsifikim të të dhënave të biznesit, ndërsa prokurorët e akuzojnë atë se ka paguar dy gra për të blerë heshtjen e tyre lidhur me marrëdhëniet e tij intime me to. Aktakuza e bërë publike në gjykatë, pretendon se…