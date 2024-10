Ish-presidenti historik i pikëlluar për vdekjen e Kaidanowit: I falem me respekt përkujtimit të saj jetësor! Ish-presidenti historik i vendit, Fatmir Sejdiu, e ka pranuar me pikëllim të thellë lajmin e ndarjes nga jeta të ambasadores së parë të SHBA-së në Kosovë, Tina Kaidanow. Ai, mes të tjerash, ka shkruar për punën dhe përkushtimin e Kaidanowit në raport me shtetin e Kosovës. “Lajmin për vdekjen e ambasadores së parë të SHBA-së…