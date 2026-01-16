Ish-polici që u mbajt pesë muaj në burg në Serbi: Nuk shkoj më kurrë andej

Ish-polici i Njësisë Speciale të Kosovës, Arbnor Spahiu, i cili u mbajt për pesë muaj në burgjet serbe, është shfaqur në publik disa javë pas lirimit. Ai është shfaqur në rrjetin social TikTok ku ka rrëfyer se si e ka mbajtur të fortë mendjen derisa mbahej në burg në Serbi. “Në burg, nuk numëroja ditët…

16/01/2026 16:11

Ish-polici i Njësisë Speciale të Kosovës, Arbnor Spahiu, i cili u mbajt për pesë muaj në burgjet serbe, është shfaqur në publik disa javë pas lirimit.

Ai është shfaqur në rrjetin social TikTok ku ka rrëfyer se si e ka mbajtur të fortë mendjen derisa mbahej në burg në Serbi.

“Në burg, nuk numëroja ditët por numëroja setet e ushtrimeve dhe kështu e mbajta mendjen”, tha Spahiu në një video në TikTok.

Tutje, ai ka komentuar edhe kalimin nëpër territorin e Serbisë, vepër për të cilën ka thënë se nuk do ta përsëris.

“Me ju pasë tutë nuk i kisha ra hiç anej. Normal që nuk i bi se profili jem, i çdo polici dhe ushtari është target”, ka thënë ai në një shkëmbim komentesh në rrjetin social TikTok.

Spahiu, me origjinë nga fshati Muçivërc i Kamenicës, ishte ndaluar nga autoritetet serbe në pikëkalimin kufitar të Suboticës mes Hungarisë dhe Serbisë.

Ndalimi i tij ishte kryer mbi pretendimet e autoriteteve serbe për kinse pjesëmarrjen e tij në ngjarjet e Banjskës në shtator të vitit 2023, mirëpo ky pretendim ishte hedhur poshtë nga avokati i tij dhe shteti i Kosovës. Ai ishte larguar nga Policia e Kosovës vite përpara kësaj ngjarjeje.

 

