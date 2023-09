Ish-përfaqësuesi politik i UÇK-së: Do të jem dëshmitar në Hagë Ish-përfaqësuesi politik i UÇK-së, Bardhyl Mahmuti, ka bërë të ditur se me kërkesë të avokatëve të Pjetër Shalës, ka pranuar që të dëshmoj në Dhomat e Specializuara në Hagë. Ai do të jetë dëshmitar mbrojtjes. Mahmuti ka thënë se sot do të udhëtojë për në Hagë për procedurat paraprake, ndërsa do të dëshmoj të mërkurën…