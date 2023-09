Ish-oficeri britanik: Nuk kam prova se është keqtrajtuar personi i ndaluar

Ish-oficeri i ushtrisë britanike, Douglas Young, e ka përfunduar dëshminë e tij në Gjykatën Speciale në çështjen gjyqësore kundër Thaçit dhe të tjerëve. Kjo dëshmi lidhet me Ymer Xhafiqin që sipas tij ishte rrëmbyer por për të cilin nuk tregoi asnjë provë që ishte mbajtur nga UÇK apo që ishte keqtrajtuar.

Në ditën e dytë të dëshmisë së tij në Hagë, ai është përgjigjur në pyetjet e avokatëve mbrojtës si dhe trupit gjykues.

Derisa është intervistuar nga mbrojtja e Kadri Veselit, është bërë e ditur se Xhafiqi në atë periudhë ishte i regjistruar në MUP-in serb.

Avokati Emmerson: Në hetimin që keni bërë keni vërtetuar që ai ishte oficer i MUP-it i regjistruar, apo jo?

Dëshmitari Young: Ishte oficer i regjistruar në mënyrë të rregullt që atë ministri, me sa kam kuptuar roli i tij që nga fillimi ishte të merrej me dokumente.

Avokati Emmerson: Por siç e dini, si pjesëtar i forcave të armatosura i regjistruar në mënyrë të duhur dhe i uniformuar nuk ka rëndësi a jeni kuzhinier apo merreni me trafikun.

Dëshmitari Young: Nuk e di as njërën as tjetrën, nuk e di a e ka pasur uniformën apo jo, në kohën kur është ndaluar.

Avokati Emmerson: A është e saktë që në atë kohë po zhvilloheshin operacione ushtarake të MUP-it në Kosovë dhe afër kufirit, dhe menjëherë në afërsi të zonës ku ju keni bërë hetimin, përpara dhe pas në këtë zonë ku forcat e MUP po përdornin fuqi për të sulmuar UCK-në?

Dëhsmitari Yoing: Më duket pyetja e vështirë, bëhet fjalë për një person që shkonte në punë nuk po flasim për pjesën morale të historisë.

Avokati Emmerson: Por operacione e MUP-it, edhe ata në fakt në një farë mënyre po shkonin në punë kur bënin luftime, bëhet fjalë kemi forcat e MUP-it që po luftonin kundër UCK-së përpara dhe menjëherë pas kësaj ngjarje.

Emmerson e ka lexuar një deklaratë të dëshmitarit lidhur me hetimin që ai e kishte kryer në kuadër të misionit vëzhgues në Kosovë.

Aty u bë e ditur se në atë zonë ku po kryheshin hetime më 9 mars, një ditë më herët kishte pasur të shtëna në mes të MUP-it dhe UÇK-së.

Në këtë kontekst dëshmitari e pranoi se këto forca ishin rrezik për pjesëtarët e UÇK-së.

Tutje, Emmerson është ndalur edhe te takimi që dëshmitari pretendon ta ketë zhvilluar më Fatmir Limajn në Tërpezë.

Ai ka lexuar përmbledhjen e takimit e cila ishte e vendosur atë kohë në raport, ku thuhej se “përpjekjet për të bërë një bisedë personale tek polici shqiptar i MUP-it, Xhafiqi, që ishte marrë nga shtëpia në mars 1999, ishin të pasuksesshme”.

Young kishte deklaruar se atij i ishte konfirmuar që komanda e lartë e UÇK-së e kishte nën ruajtje Xhafiqin dhe se do ta trajtonin sipas konventës së Gjenevës si dhe “do ta lironin në momentin që operacionet e ushtrisë jugosllave të MUP-it në zonën kufitare do të ndërpriteshin.

Emmerson u interesua të dijë nëse dëshmitari ka ndonjë provë se personi në fjalë ishte keqtrajtuar, por Young nuk arriti të dëshmojë diçka të tillë.

Avokati Emmerson: Ju keni ndonjë provë për të thënë që ai ishte trajtuar në kundërshtim me Konventën së Gjenevës, keni ndonjë provë për këtë?

Dëshmitari Young: Jo. Mua më kishin garantuar, personin që kisha takuar më garantoi që do të trajtohej në përputhje me Konventën e Gjenevës ndonëse unë kisha shqetësimet e mija.

Avokati Emmerson: As në ato momente nuk doli gjë nga pikëpamje e provave e as më vonë, që do të tregonin ty apo të tjerëve që ky person nuk ishte trajtuar në përputhje me Konventën e Gjenevës, apo t ishte keqtrajtuar në ndonjë formë?

Dëshmitari Young: …prova për këtë nuk kam.

Avokati Emmerson: Kush ua tha këtë?

Dëshmitari Young: Më pas, kur isha në Kosovë, pyeta a ka marrë vesh njëri çka ndodhi me këtë rast, nuk mund të them me siguri nga më erdhi informacioni por mbase kam lexuar ndonjë gjë në gjykatën e TPNJ-së, nuk është dëshmia ime kjo, është mënyra si e kuptoj unë, një burim i tretë ka thënë që personi është keqtrajtuar dhe më pas është vrarë.

Në këtë pjesë të intervistimit kryegjykatësi Smith i ka bërë të ditur avokatit Emmerson se i ka përfunduar koha e pyetjeve, ndërsa dëshmitari shkurtimisht është përgjigjur në pyetjet e turpit gjykues.

Dëshmitari u ka thënë atyre se qëndron prapa deklaratave të mëparshme të tij ku ka thënë se Xhafiqi ishte nëpunës civil.

Young: Supozova se ndalimi i Xhafiqit mund të jetë nga UÇK

“I qëndroj kësaj, e vetmja që mund të shtoj është që unë supozova se hyrja e MUP mund të jetë lidhur nga UÇK me zotin Xhafiqi sepse ai jetonte në zonë, ata mund të kenë thënë ‘ky është ankuar, ky ka parë flamur shqiptar në zonë’, dhe për shkak të faktit se ai raportonte në zonën ku jetonte kjo në mënyrë të tërthortë solli atë që bëri MUP-i, ky është thjesht hamendësimi im, asgjë më shumë”, ka thënë ai.

Ndërsa kur është pyetur se si e ka mësuar për ndalimin e Xhafiqit, dëshmitari ka thënë se kjo ishte bërë e ditur përmes radios nga shtabi i misionit.

Young: Për Xhafiqin kemi marrë informacion vetëm që është rrëmbyer

“Informacioni i parë që kemi marrë është që thjesht është rrëmbyer, dhe u hamendësua që nëse ishte rrëmbyer atëherë do tak ishte rrëmbyer dikush nga ana e shqiptarëve. Por nuk pati informacione në ato momente se për llogari të kujt kishte ndodhur përveç që nga ana shqiptare…Kjo frazë është e një raporti që unë e kam parë vetëm gjatë një dëshmie, nuk jam i sigurt për fjalën komandë, por Shtabi i Përgjithshëm me siguri u përmend më vonë gjatë asaj dite. Në fillim unë pata përshtypjen që dikush i lidhur me UÇK-në ishte i përfshirë, por thjeshtë përfshirje e UÇK-së, jo shtabit të përgjithshëm në atë fazë”, ka thënë ai.

Dëshmitari insistoi se personi me të cilin ishte takuar në Tërpezë për të biseduar për Xhafiqin, ishte Fatmir Limaj.

Sipas tij, ai e kishte pranuar që i ndaluari është në duart e UÇK-së.

Gjatë dëshmisë së tij, Young ka bërë të ditur se takimi me personin për të cilin pretendon se ishte Limaj, është zhvilluar me përkthyes.

Young: Limaj tha që fle në emër të Shtabit të Përgjithshëm

“Nëse e kam kuptuar mirë përkthimin, zoti Limaj vet e pranoi ose e tha që fliste në emër të Shtabit të Përgjithshëm, së pari tha që personi në fjalë ishte nën kontrollin e Shtabit të përgjithshëm dhe së dyti zoti Limaj kishte njohuri të drejtpërdrejt, kështu që nëse i mbledh këto të dyja bashkë, unë e kuptova që ai fliste ne emër të Shtabit të Përgjithshëm ose që e prezantoi vetën se fliste në emër të Shtabit të Përgjithshëm”, ka thënë ai.

Në fund të seancës, disa prej pyetjeve të mbrojtjes janë bërë në seancë private ndërsa është bërë e ditur se dëshmisë së ish-oficerit britanik i ka ardhur fundit.

Dëshmitari i 25 ka shërbyer në kuadër të misionit Vëzhgues Diplomatik të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, pastaj edhe misionit të OSBE-së.

Ai ka thënë se është kthyer në Kosovë edhe pas luftës, kësaj radhe si pjesë e KFOR-it.

Në prezantimin e tij nga prokuroria, është thënë se dëshmitari ka bashkëpunuar me UÇK-në për gjetjen e personave sipas tyre të rrëmbyer nga UÇK.

Douglas Young është dëshmitari i tretë ndërkombëtar në çështjen kundër Thaçit dhe të tjerëve i cili njësoj si dy të tjerët ka dëshmuar pa masa mbrojtëse dhe në seancë të hapur për publikun.

Procesi gjyqësor ndaj Thaçit dhe të tjerëve do të vazhdojë të hënën e 25 shtatorit me dëshmitarin e radhës së ZPS-së.

Ky proces gjyqësor ka nisur me 3 prill me deklaratat hyrëse ku të gjithë janë deklaruar të pafajshëm për akuzat për krime të pretenduara të luftës.

Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hagë prej nëntorit të vitit 2020.