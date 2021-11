Ish-nënkryetari i Këshillit Atlantik shkruan për Dua Lipën dhe Kosovën pasi këngëtarja u nderua me çmim

Ish-nënkryetari i Këshillit Atlantik, Damon Wilson, njëherit kryetar i fondacion privat, i përkushtuar ndaj rritjes dhe forcimit të institucioneve demokratike në mbarë botën “National Endowment for Democracy” (NHS), ka dalë me një shkrim pasi këngëtarja me prejardhje kosovare, Dua Lipa, fitoi Çmimin e Lidershipit të Shquar Artistik 2021 në Këshillin Atlantik.