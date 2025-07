Ish-nënkoloneli Morina: Do të kontrollohet çdo hapësirë e Kuvendit

Pas alarmit për bombë në Kuvendin e Kosovës, deputetët e zgjedhur u evakuuan nga objekti, derisa policia urdhëroi të largoheshin edhe ekipet mediale dhe qytetarët përreth.

Sakaq, forca të shtuara të Policisë së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes, madje po vazhdojnë ende ta monitorojnë situatën.

Në “Speciale” të Klan Kosova, ish-nënkoloneli Refki Morina tha se njësitet e policisë do të kontrollojnë gradualisht çdo hapësirë të Kuvendit, e që sipas tij, deputetët e zgjedhur do të mund të kthehen sërish pas disa orëve për të vazhduar punimet e seancës së 42-të konstituive.

“Unë mendoj se ata janë duke i kryer punët në mënyrën më të mirë të mundshme. Ky perimetër i jashtëm fizik, gradualisht do të shkojë edhe brenda, me pajisje dhe detektor të posaçëm, do të kontrollohen në tërësi të gjitha lokalet e parlamentit, dhe në këtë mënyrë do të mundësohet që parlamentaret të kthehen sërish, dikur natën”, tha Morina për Klanin.