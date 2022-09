Ish-ministrja Bajrami: Në dimër do të përballemi me reduktime tepër të thella, përndryshe, paguajmë 8 milionë euro në ditë Ish-ministrja e Financave, Hykmete Bajrami, ka thënë se Kosova pritet të përballet me “reduktime tepër të thella” gjatë dimrit. Bajrami tha se në dimër do të jetë situatë “jashtëzakonisht e vështirë”. “Nëse Kosova nuk do të duhej të ketë reduktime, ne kemi llogaritur që diku 8 milionë duhet me ble rrymë brenda ditës”, tha ajo…