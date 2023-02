Ish-ministri Shatri i quan “sevap” ndihmat e Qeverisë me nga 50 e 100 euro Ish-ministri i Financave, Haki Shatri i ka kritikuar politikat ekonomike të Qeverisë së Kosovës, duke thënë se e kanë ndalur trendin e qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Shatri ka thënë se ngecja e zhvillimit ekonomik nuk vjen nga faktorët e jashtëm që lidhen me krizat botërore të sigurisë dhe ekonomisë, por lidhet me mos-veprimin…