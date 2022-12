Ish-ministri Shatri: Fjalimi i Osmanit s’ishte në pajtim me situatën aktuale Ish-ministri i Financave, Haki Shatri, ka thënë se fjalimi para kuvendit i presidentes Vjosa Osmani, nuk ka qenë në pajtim me situatën e tanishme. “Njëfarë pikëllimi të mbyllur në vetvete, duke u munduar të mbulojë me disa fjalë për rezultate, por ndoshta ka qenë më mirë të na tregojë se çfarë ka ndodhur dy ditët…