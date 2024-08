Ish-ministri i Brendshëm: Hapja e urës pa bashkëpunim me ndërkombëtarët, mund të përshkallëzojë situatën Ish- ministri i Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi shpreson që Qeveria e Kosovës t’i merr parasysh thirrjet e ndërkombëtarëve të cilët kanë kërkuar që ura e Ibrit të mos hapet për qarkullim të veturave. Gashi në Tëvë1, ka thënë se hapjen e urës pa një bashkëpunim me parterët dhe banorët lokal do të krijojë tensione…