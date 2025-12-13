Ish-luftëtari: Drejtësi, jo hakmarrje – T’i kujtojmë botës se historia nuk guxon të shtrembërohet
Ka nisur protesta e thirrur në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë.
“Drejtësi për çlirimtarët” është slogani kryesor i protestës. Qindra mijëra mbështetës janë bërë bashkë në Shkup, ndërsa brohorasin “UÇK”.
Berat Hajdari, ish-luftëtar i UÇK-së, në fjalën e tij në këtë protestë ka bërë thirrje për mbështetje masive të ish-luftëtarëve.
“Sot jemi bërë bashkë këtu, për një kauzë që na dhemb, prek zemrën, historinë dhe identitetin. Por mbi të gjitha na bashkon për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por t’i kujtojmë botës se historia nuk guxon të shtrembërohet. Gjykimi duhet të jetë i drejtë dhe jo me standarde të dyfishta. Duam drejtësi, jo hakmarrje,” ka thënë ai.