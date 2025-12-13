Ish-luftëtari: Drejtësi, jo hakmarrje – T’i kujtojmë botës se historia nuk guxon të shtrembërohet

Ka nisur protesta e thirrur në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë. “Drejtësi për çlirimtarët” është slogani kryesor i protestës. Qindra mijëra mbështetës janë bërë bashkë në Shkup, ndërsa brohorasin “UÇK”. Berat Hajdari, ish-luftëtar i UÇK-së, në fjalën e tij në këtë protestë ka bërë thirrje për mbështetje masive të…

Lajme

13/12/2025 13:27

Ka nisur protesta e thirrur në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë.

“Drejtësi për çlirimtarët” është slogani kryesor i protestës. Qindra mijëra mbështetës janë bërë bashkë në Shkup, ndërsa brohorasin “UÇK”.

Berat Hajdari, ish-luftëtar i UÇK-së, në fjalën e tij në këtë protestë ka bërë thirrje për mbështetje masive të ish-luftëtarëve.

“Sot jemi bërë bashkë këtu, për një kauzë që na dhemb, prek zemrën, historinë dhe identitetin. Por mbi të gjitha na bashkon për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por t’i kujtojmë botës se historia nuk guxon të shtrembërohet. Gjykimi duhet të jetë i drejtë dhe jo me standarde të dyfishta. Duam drejtësi, jo hakmarrje,” ka thënë ai.

Artikuj të ngjashëm

December 13, 2025

Përfundon protesta paqësore në përkrahje të çlirimtarëve në Shkup

Lajme të fundit

Përfundon protesta paqësore në përkrahje të çlirimtarëve në Shkup

Ali Ahmeti falënderon SHBA-në, BE-në dhe NATO-n për...

Gucati nga Shkupi: UÇK nuk ka qenë kriminale, por çlirimtare

Policia në Ferizaj konfiskon mbi 4.6 kg kokainë...