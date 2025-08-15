Ish-lojtari olimpik në listën e 10 më të kërkuarve të FBI, për çfarë akuzohet

Ish-lojtari olimpik i snowboard, Ryan James Wedding është përfshirë në listën e dhjetë personave më të kërkuar të FBI-së. Kanadezi akuzohet për kontrabandë kokaine me vlerë miliarda dollarë. Ëedding u padit në shtator 2024, së bashku me 15 persona të tjerë, për organizimin e një rrjeti kontrabande kokaine që shtrihej nga Kolumbia, përmes Meksikës, në…

Sport

15/08/2025 08:52

Ish-lojtari olimpik i snowboard, Ryan James Wedding është përfshirë në listën e dhjetë personave më të kërkuar të FBI-së. Kanadezi akuzohet për kontrabandë kokaine me vlerë miliarda dollarë.

Ëedding u padit në shtator 2024, së bashku me 15 persona të tjerë, për organizimin e një rrjeti kontrabande kokaine që shtrihej nga Kolumbia, përmes Meksikës, në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.

Një ofertë prej 10 milionë dollarësh është vënë në dispozicion për kapjen e tij nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së.

FBI-ja beson se ai fshihet në Meksikë, ose se ka ndryshuar prej kohësh përshkrimin e tij personal nëpërmjet kirurgjisë plastike. Përveçse kërkohet për trafik droge, ai akuzohet edhe për katër vrasje.

Midis tyre është edhe të shtënat në nëntor 2023, kur u vranë turistë indianë që ishin shënjestra aksidentale.

Besohet se kanadezi po përdor lidhjet e tij me një kartel droge për t’iu shmangur autoriteteve.

Ish-lojtari lindi në provincën kanadeze të Ontarios, në një familje skiatorësh. Babai i tij ishte skiator profesionist, xhaxhai i tij ishte anëtar i ekipit kombëtar dhe gjyshërit e tij drejtonin një klub lokal skish.

Artikuj të ngjashëm

August 14, 2025

Fitore historike: Dinamo e Ilir Dajës mposht Hajduk Splitin dhe arrin...

August 14, 2025

Ballkani eliminohet nga “Conference League” pas humbjes së thellë ndaj Shamrock...

August 14, 2025

Drita mposhtet në “Fadil Vokrri”, eliminohet nga Evropa Liga

August 14, 2025

Drita pëson gol qysh në minutën e parë – rumunët në epërsi

August 14, 2025

Drita publikon formacionin zyrtar për përballjen ndaj FCSB, kërkon përmbysjen në...

August 14, 2025

Përforcimi i ri i Realit: Messi është më i miri në botë

Lajme të fundit

Vjedhje e rëndë në Klinë: Hajnat i morën...

Nën kërcënimin e armës, tre persona i grabitën...

Zhduket një femër në Prishtinë

Dhunoi një vajzë në Fushë Kosovë, arrestohet i dyshuari