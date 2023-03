Ish-lojtari i Zvicrës, Milaim Rama flet për gjasat dhe grupin e Kosovës: Kanë një lider si Amir Rrahmani, shpresojmë për pikë të plota

Kombëtarja e Kosovës me trajnerin, Alain Giresse dje gjatë ditë publikoi listën e futbollistëve për dy ndeshjet e muajit mars, të vlefshme për para-kualifikimet në Euro 2024.

Ish-lojtari i parë shqiptar te Kombëtarja e Zvicrës, Milaim Rama foli për Lajmi.net rreth mundësisë dhe ekipin që kanë ‘Dardanët’.

“Kombëtarja e Kosovës mendoj se qysh në ndeshjen e parë do ta ketë vështirë, ndaj Izraelit si mysafir. Por besoj shumë se ata do të tregojnë një lojë të mirë dhe nuk guxojmë ta nënçmojmë kundërshtarin. Kemi parë që Izraeli është një ekip që di të befasoj me lojëra tejet të mira si vendas. Kosova ka fond lojtarësh cilësor dhe mund t’ia dalim që të kthehemi me një rezultat pozitiv në Kosovë. Kurse kundër Andorrës i presim tre pikë dhe të vazhdojmë rrugën drejt kualifikimit në Euro 2024”, ishin fjalët e para të Ramës

Ish-lojtari i ‘Helvetikëve’ dhe shumë skudrave të njohura në Zvicrës foli pak edhe rreth lojtarit më të mirë te ‘Dardanët’. Për të më cilësoi është Amir Rrahmani, kapiteni dhe lojtari i Napolit.

“Kosova ka shumë lojtarë të mirë dhe cilësor, por unë do e veçoja Amir Rrahmanin. Kosova është me fat që ka një lojtar të kalibrit të tillë, me shumë kualitet dhe cilësi të lartë. Ai është një nga më të mirët në Serie A dhe prezenca e tij në fushë do t’i jep siguri të lartë kombëtares. Në fakt Rrahmanin kanë dëshirë të gjitha kombëtaret tjera ta kenë në mesin e tyre”, vazhdoi tutje legjenda e futbollit

Kujtojmë që Kosova ndeshjen e parë e luan ndaj Izraelit me 25 mars, kurse të dytën e luan në 'Fadil Vokrri' ndaj Andorrës me 28 mars.