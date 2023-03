Ish-lojtari i zviceran “godet” Xhakën: Kur luan për Zvicrën, nuk duhet të jesh asnjë për qind kosovar apo shqiptar

Ish-futbollisti i Përfaqësueses së Zvicrës, Kubilay Turkyilmaz dhe njëherit në gazetën e madhe zvicerane “Blick”, ka goditur Granit Xhakën për deklaratën e këtij të fundit.

Granit Xhaka, mesfushori dhe kapiteni i “Helvetikëve” pak ditë para ndeshjes së parë kualifikuese për Kampionatin Evropian “Euro 2024”, tha se ai është krenar që luan për Zvicrën, por që origjina dhe gjaku i tij është Kosova.

Turkyilmaz në lidhje me këtë deklaratë të Xhakës theksoi se për të luajtur për reprezentacionin zviceran nuk duhet të jesh asnjë për qind kosovar apo shqiptar.

“Të festosh rrënjët e tua kosovare apo shqiptare në momente euforie nuk është e mundur. Kështu ndodhi në Kupën e Botës 2018. Dhe tani përsëri në Katar. Kur futesh në kombëtare nuk je as një për qind kosovar apo turk. Por njëqind për qind zvicerane. Kështu ishte me mua. Ky duhet të jetë rasti me çdo lojtar tjetër” – tha Turkyilmaz për “Blick.ch”, transmeton lajmi.net.

Granit Xhaka është ndër lojtarët kryesor të Përfaqësueses së Zvicrës viteve të fundit. Me golat dhe kontributin e madh të Xhakës, Zvicra shijoi kalimin e grupit në kampionatet botërore dhe evropiane në vitet e fundit.

Ndryshe, Kubilay Turkyilmaz është një ish-futbollist profesionist zviceran që ka luajtur si sulmues. Ai gjatë karrierës së tij te Zvicra shënoi 34 gola në 64 paraqitje midis viteve 1988 dhe 2001./Lajmi.net/