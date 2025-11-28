Ish-lojtari i Milanit: Inzaghi dhe Shevchenko kishin një ‘përplasje’ para finales së Ligës së Kampionëve më 2003
Ish-mesfushori i Milanit, Samuele Dalla Bona, zbulon se Filippo Inzaghi dhe Andriy Shevchenko patën një debat të madh para finales së Ligës së Kampionëve në vitin 2003 kundër Juventusit: “Paolo Maldini erdhi dhe u tha të ndalonin”.
Dalla Bona foli për karrierën e tij në një intervistë për “Gazzetta dello Sport” të premten.
Ish-mesfushori italian debutoi si profesionist te Chelsea, pasi u bashkua me “Blutë” nga Atalanta në vitin 1998. Ai madje zbuloi se atë verë “u arratis” nga konvikti i Atalantës për të firmosur me Chelsean.
Si ish-lojtar i Milanit, Dalla Bona luajti vetëm 16 ndeshje me “Rossonerët”, por ishte pjesë e ekipit që fitoi Ligën e Kampionëve nën drejtimin e Carlo Ancelottit në vitin 2003.
“Rossonerët” fituan në penallti kundër Juventusit në “Old Trafford”.
“E pashë finalen kundër Juventusit nga tribuna. Më kujtohet një debat mes Inzaghit dhe Shevës gjatë stërvitjes së fundit; u përplasën rëndë. Maldini erdhi dhe u tha të ndalonin,” tha Dalla Bona.
“[Maldini ishte] një kapiten i vërtetë, më bënte gjithmonë pak të ndihem në siklet, të them të drejtën. Pippo, nga ana tjetër, ishte një kanibal. Para finales, ai praktikonte vrapimet e tij vetëm në një fushë golfi”, tha ai.
Qëndrimi i Dalla Bonës te Milani ishte i shkurtër dhe, sipas tij, u përcaktua nga një ndeshje e vetme.
“Ndeshja kundër Real Madridit, kur dola titullar në ‘Bernabeu’, më la shenjë,” tha ai.
“Luajta vetëm një pjesë, keq. Ancelotti më vendosi në krahun e djathtë dhe kisha përballë Roberto Carlosin, që ecte me një mijë. Mora një karton të verdhë pas 15 minutash dhe u zëvendësova. Ishte një test. Nëse do ta kaloja, do të vazhdoja. Fatkeqësisht, futbolli italian është i tillë. Të gjykojnë menjëherë”, shtoi ai.
Dalla Bona ka luajtur në Serie A me Milanin, Bolognan, Leccen, Sampdorian, Napolin dhe Veronën, por ka qenë shumë kritik ndaj futbollit italian në të kaluarën, duke thënë se ai e bënte “të sëmurë.”
“Ndoshta e ekzagjerova, por ajo që rrethon këtë botë është toksike, e dëmshme,” insistoi ai. “Këtu, një ditë je i tmerrshëm dhe ditën tjetër je më i miri. Po, është neveritëse”, vazhdoi italiani.
Nga ana tjetër, Dalla Bona përjetoi “një futboll ndryshe” te Chelsea, “pa presion.”
“Panucci dhe Ranieri më kishin paralajmëruar të mos kthehesha. Gjithsesi, në vitin 2001, refuzova një ofertë nga Venezia dhe klubi më la jashtë. Pas dy muajsh, Claudio më riktheu në skuadër, por në fund të sezonit u largova. Ende e mendoj sot. Duhej të kisha qëndruar atje gjithë jetën,” pranoi ai.