Ish kryetari i Federatës së Taekwondos kërkon të merren masa ndaj trajnerit që goditi me shuplakë vajzën e tij Ish kryetari i Federatës së Taekwondos të Kosovës Gazmend Preniqi ka kërkuar që të merren masa ndaj trajnerit Valmir Fetiu, shkaku që goditi me shuplakë vajzën e tij pas humbjes nga serbja. Preniqi përmes një shkrimi në rrjetin social kërkoi që të merren menjëherë masa ndaj trajnerit. “Kërkoj që ky incident të shqyrtohet me seriozitet…