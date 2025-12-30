Ish-kryeministri suedez i ashpër me Kurtin: Po e bllokon zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, prespektivat për normalizimin e marrëdhënieve janë të zymta
Bashkëkryetari i Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë dhe ish-kryeministri suedez Carl Bildt vlerësoi se, pas fitores së Vetëvendosjes në zgjedhjet në Kosovë, perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë janë të dobëta, sepse Albin Kurti po bllokon zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit.. Ai ka gjithashtu ka pretenduar se, me votat e fituara,…
Bashkëkryetari i Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë dhe ish-kryeministri suedez Carl Bildt vlerësoi se, pas fitores së Vetëvendosjes në zgjedhjet në Kosovë, perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë janë të dobëta, sepse Albin Kurti po bllokon zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit..
Ai ka gjithashtu ka pretenduar se, me votat e fituara, Kurti duhet të jetë në gjendje të formojë qeverinë.
“Me 49 për qind të votave në zgjedhjet në Kosovë, kryeministri Kurti duhet të jetë në gjendje të formojë një qeveri të rregullt. Megjithatë, perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve janë të zymta, duke pasur parasysh se Kurti po bllokon zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit”, ka shkruar Bildt në një postim në X.