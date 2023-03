Ish-kryeministri Hoti pyet me habi Kurtin: A paska Asociacion?! Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, iu është kundërpërgjigjur pasrendësit të tij në kolltukun e të parit të qeverisë, Albin Kurtit, për deklaratat e këtij të fundit lidhur me Asociacionin. Hoti, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, pyeti me habi: A paska Asociacion?!, teksa kritikoi më pas duke i etiketuar si të pabesë udhëheqësit e…