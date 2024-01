Ish-kryeministri britanik David Cameron mbërrin në Prishtinë Ministri i Jashtëm dhe ish-kryeministri britanik, David Cameron ka mbërritur në Prishtinë, ku do të qëndrojë për një vizitë një-ditore. Ai në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” është pritur nga kryediplomatja e Kosovës, Donika Gërvalla, transmeton lajmi.net. Cameron nesër do të zhvillojë takime me krerët më të lartë të shtetit. “Kryediplomati David Cameron është…