Ish-kryeministri boshnjak: “Republika Srpska” dhuratë për Serbinë në kompensim të humbjes së Kosovës

Duke qenë se ka qenë aktiv në skenën politike, ai vuri në dukje rëndësinë e pronës shtetërore, ndërsa përmes një bisede për Anadolu Agency (AA) shpjegoi rëndësinë e saj duke thënë se “duke vënë në pikëpyetje pronën shtetërore, vihet në pikëpyetje edhe mbijetesa e BeH.”

“Për mua, prona shtetërore e BeH ka qenë gjithmonë vendimtare. Unë kam qenë kryeministër i Republikës së BeH në vitin 1994 kur ne e kemi kthyer pronën shoqërore në pronë shtetërore. Unë besoj se ka dy aspekte, njëri është ekonomik që është i dukshëm dhe shumë domethënës. E dyta është kyçe, dhe ajo është integriteti territorial dhe sovraniteti, dhe prona shtetërore luan një rol të madh në këtë. Njerëzit mendojnë se këto janë disa baraka. Prona shtetërore është gjithçka, nga uji, xeheroret, toka, pyjet… Është diçka nga e cila përbëhet BeH dhe prandaj duhet marrë më seriozisht. Është çështje e mbijetesës së shtetit të BiH-së, “ deklaroi Haris Silajxhiç.

Gjithashtu, ai paralajmëroi se mosmarrëveshja mbi pronën shtetërore u nis nga ata që sulmuan BiH.

“Ka një llogaritje që të merret mjaftueshëm ajo që është e rëndësishme në BeH, hidrocentralet, Trebinja, toka bujqësore, pyjet, që të thuhet “këtu kemi tokë serbe” dhe kështu të justifikohet ajo që e quajnë humbjen e Kosovës. Mendoj se mundësia e një përllogaritjeje të tillë, entiteti i Republika Srpska për Kosovën, realisht ekziston”

Kombet e Bashkuara (OKB) dhe komuniteti ndërkombëtar kanë një instrument për të ndaluar secesionizmin

Duke folur për mekanizmat për të parandaluar konfiskimin, Silajxhiç vuri në dukje se Dejtoni mbron pronën shtetërore.

“Nëse kemi Dejton, atëherë ai është i mbrojtur. Prona shtetërore nuk ishte në diskutim as në Dejton, ne nuk lejuam që kjo të jetë problem. Është çështje sovraniteti dhe integriteti territorial. Dejtoni mbron pronën shtetërore sepse mbron BiH, e cila vazhdon të ekzistojë si shtet sipas ligjit ndërkombëtar. Ata që kanë një plan krejtësisht tjetër po e mohojnë dhe Gjykata Kushtetuese e ka konfirmuar se është kështu. Prandaj, mund të flasim për përdorim, menaxhim, detyrime, por jo për ripërcaktim të pronësisë. Është pronë e BiH dhe kështu do të mbetet”, tha Silajxhiç.

Ai theksoi se prona shtetërore duhet t’u shërbejë të gjithë qytetarëve të BiH.

“Në këtë situatë të tanishme, nga kjo përfitojnë më së paku pronarët e asaj prone, e ky është çdo qytetar i BeH. Katër-pesë vjet më parë, ne dorëzuam një projekt të quajtur “Fondi i Zhvillimit të BiH”, ai erdhi në Parlament dhe mbeti në një sirtar. Janë shkruar 40 deri në 50 faqe, të përkthyera në anglisht drejtuar të gjithë faktorëve ndërkombëtarë këtu, unë kam qenë i përfshirë në të, por nuk ishte fusha ime kështu që është bërë më shumë nga ekspertë që e kuptojnë, që kanë analizuar se çfarë është pasuria shtetërore, si mundet. të përdoret veçanërisht këtu në këtë situatë kur të rinjtë po largohen nga vendi. Ne thjesht flasim për të dhe nuk bëjmë asgjë. Do të jetë mirë kur veprimet do të jenë më të rëndësishme në BiH sesa vetëm fjalët”, tha Silajxhiç.

Më tej, ai theksoi se si dhe në çfarë mënyre të ndalohen lëvizjet separatiste të Milorad Dodik dhe RS.

“OKB-ja, anëtare e plotë e së cilës është BiH dhe komuniteti ndërkombëtar kanë instrumente për ta ndaluar atë. Sigurisht që do të donim të shihnim lëvizje më konkrete, por bashkësia ndërkombëtare po ecën në rrugën e vet, duke krijuar një konsensus në Evropë, ku ka nga ata që shikojnë me simpati lëvizjet që vijnë nga ideologjia e Serbisë së Madhe. Ato janë të vërteta në pakicë. Mekanizmat ekzistojnë dhe se kur komuniteti ndërkombëtar do t’i përdorë ato varet nga aktivitetet tona dhe nga ajo që bëjmë. Jam i kënaqur me gjithë këtë aktivizëm, sidomos kur bëhet fjalë për brezin e ri. Është një situatë e vështirë, por ata që e duan BiH nuk duhet të kenë frikë. Është e qartë se është pjekur një brez i ri, i ri, i cili po e mbron BeH-në e saj në mënyrën më të mirë, me metoda, mjete dhe teknologji moderne. Ata janë shumë aktivë, për këtë i përgëzoj. Ata dinë të zgjedhin rrugët e duhura”, vuri në dukje Silajdzic.

Një brez i ri është i aftë për të mbrojtur dhe zhvilluar BiH

Ai tha se Partia SBiH ka qenë një forcë serioze politike që nga themelimi i saj dhe se do të qëndrojë e tillë e udhëhequr nga Semir Efendic.

“Unë besoj se ne kemi një brez të ri të ri të aftë jo vetëm për të mbrojtur BiH, por edhe për ta zhvilluar atë.”