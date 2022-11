Ish-kryediplomatja: S’ka njohje të ndërsjellë pa largimin e Kosovës nga Kushtetuta e Serbisë

Ish-ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj, ka vlerësuar se vetëm largimi i Kosovës nga Kushtetuta e Serbisë i sjellë rrugë njohjes së ndërsjellë të dy shteteve.

Ajo ka deklaruar kështu në llogarinë zyrtare të saj në ‘Facebook’, duke shtuar se emisarët ndërkombëtarë për dialogun kanë deklaruar se s’do t’i kërkohet asnjërës palë ndonjë ndryshim kushtetues, shkruan lajmi.net.

“Në njërën anë emisarët ndërkombëtar për dialogun po na thonë se nuk po u kërkohet as Kosovës as Serbisë t’i ndryshojnë Kushtetutat (për të evituar pyetjet nëse Kosovës po i kërkohet themelimi i Asociacionit një-etnik me kompetenca ekzekutive)”, ka shkruar ish-kryediplomatja kosovare.

“Në anën tjetër, liderë institucionalë dhe opozitarë që e kanë parë të njëjtin draft të propozimit franko-gjerman, thonë se ky draft ofron njohje defakto nga Serbia, ku pranohet sovraniteti, integriteti territorial, dhe kufijtë”, vijon postimi i saj.

“Është jetike të sqarohet ditëve në vijim se si pretendohet njohja defakto nga Serbia nëse nuk kërkohet ndryshimi i Kushtetutës së saj (ku Kosova ende figuron ‘pjesë përbërëse e Serbisë’)”.

“Çmimi i Asociacionit me kompetenca ekzekutive nuk është kundërvlerë e barasvlershme për njohje”, përfundon postimi i saj. /Lajmi.net/