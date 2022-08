Ish-kryediplomatja: Kurti të ftojë shqiptarët e Luginës në takimin e radhës me Lajçakun ose Escobarin Ish-ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj, ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës që t’i ftojë në takime me përfaqësuesit ndërkombëtarë shqiptarët e Luginës. Haradinaj një kërkesë të këtillë e ka parashtuar me anë të një postimi në ‘Twitter’. E njëjta ka vënë në pah mos-takimin e emisarëve të SHBA-së dhe BE-së me shqiptarët në…