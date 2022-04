Ish-kryediplomatja: Kërcënimi i Martyt nuk është befasues, por qëndrimi i tij pas gënjeshtrave për trafikim organesh

Ish-kryediplomatja kosovare këto deklarime i ka bërë në llogarinë zyrtare të saj në ‘Twitter’, teksa ka shtuar se nuk është habi kërcënimi i tij nga agjencia e inteligjencës së Serbisë, shkruan lajmi.net.

“Konfirmimi nga vetë #DickMarty se #Inteligjenca Serbe po planifikonte ekzekutimin e tij për të fajësuar #Kosovën- #Shqiptarët NUK është befasuese”, ka shkruar ajo.

“Fakti tronditës është se si vetë #Marty vazhdon të qëndrojë pas gënjeshtrave të çuditshme të nxitura nga #serbët të raportit të tij famëkeq të ‘trafikimit të organeve’!”, përfundon Haradinaj-Stublla.

Confirmation by #DickMarty himself that #SerbianIntelligence was planning his execution to blame #Kosovo–#Albanians is NOT surprising.

The shocking fact is how #Marty himself continues to stand behind the #Serbian fuelled bizarre lies of his infamous ‘organ trafficking’ report!

